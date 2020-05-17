Коронавирус в мире: главное на утро 17 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 17 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 721 851 человека. Зафиксировано 313 260 летальных исходов, вылечились 1 812 164 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 507 773 человека. Далее идут Испания (276 505), Россия (272 403), Великобритания (240 161), Бразилия (233 511) и Италия (224 760).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (90 113), Великобритания (34 466), Италия (31 763), Франция (27 625) и Испания (27 563).

— Для окончательной оценки смертности от COVID-19 необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе.

— Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой. Теперь материал называется «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

— Правительство Эстонии на электронном заседании в субботу одобрило отмену режима чрезвычайного положения с 18 мая.

— Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.

— Италия с 25 мая откроет тренажерные залы и спортивные центры, с 15 июня возобновится работа кино и театров. Страна восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня.

— Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.

— Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва из-за ситуации с коронавирусом продлил на неопределенный срок действие карантинного режима в стране.