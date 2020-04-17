Коронавирус в мире: главное на утро 17 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:40 по московскому времени 17 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 183 581 человек. Зафиксировано 146 855 летальных исходов от инфекции, вылечились 552 735 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 678 144 человека. Далее идут — Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (137 698).

По числу погибших первое место занимают США — 34 641 человек. В тройку самых неблагополучных стран входят также Италия (22 170) и Испания (19 315).

— Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна прошла пик заражения коронавирусом. Также, Трамп объявил поэтапный план по снятию карантина в стране. План состоит из трех этапов, губернаторы штатов смогут сами решать, отменять ограничения или нет.

— На территории Японии введен режим чрезвычайной ситуации до 6 мая.

— Власти Великобритании продлили карантин как минимум на 3 недели.

— В Грузии с 17 апреля полностью запрещают передвижение легковых автомобилей.

— Министерство образования Украины попросило учебные заведения не проводить последние звонки и выпускные в связи с распространением коронавируса.

— Въезд и выезд из столицы Болгарии, Софии будет ограничен.