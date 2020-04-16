Коронавирус в мире: главное на утро 16 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:40 по московскому времени 16 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 084 022 человек. Зафиксировано 134 669 летальных исходов от инфекции, вылечились 510 690 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 644 348 человек. Далее идут — Испания (180 659), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (134 753).

По числу погибших первое место занимают США — 28 554 человека. В тройку самых неблагополучных стран входят также Италия (21 645) и Испания (18 812).

— Количество вылечившихся от коронавирусной инфекцией в мире превысило 500 тысяч человек.

— Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Вашингтоне продлили до 15 мая.

— В Германии почти вся общественная жизнь сведена к нулю. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей.

— Польша, спустя месяц после введения в республике режима эпидемии из-за распространения нового коронавируса, ввела всеобщую обязанность закрывать нос и рот, находясь в общественных местах.

— Пережившая две мировые войны гражданка Великобритании вылечилась от коронавируса в возрасте 106 лет.

— В Италии хотят протестировать на коронавирус всех футболистов и изолировать их в тренировочных лагерях.

— Группа врачей и полицейских, приехавших, чтобы проследить контакты погибшего от коронавируса человека, была атакована толпой в штате Уттар-Прадеш, есть пострадавшие.

— Правительство Германии рассматривает возможность запрета всех массовых мероприятий в стране до 31 августа из-за пандемии коронавируса.