Коронавирус в мире: главное на утро 15 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 15 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 526 934 человек. Зафиксировано 303 497 летальных исходов, вылечились 1 705 678 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 457 593 человек. Далее идут Испания (272 646), Россия (252 245), Великобритания (233 151), Италия (223 096) и Бразилия (203 165).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (86 912), Великобритания (33 614), Италия (31 368), Франция (27 425) и Испания (27 321).

— Белый дом готовит указ, согласно которому лекарственные препараты первой необходимости должны будут производиться на территории США.

— Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране в связи с карантином.

— Предприятия общественного питания Австрии в пятницу возобновляют работу после двухмесячного простоя из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

— Власти Туниса с 15 мая снимают запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм.

— Вспышка синдрома Кавасаки, которая может быть связана с пандемией коронавируса, выявлена среди детей в Париже.

— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план по возобновлению работы системы образования.

— С 15 мая возобновляется воздушное, морское, автобусное и железнодорожное сообщение Латвии с Литвой и Эстонией.

— Европе следует готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, которая может наступить осенью, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.