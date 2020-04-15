Коронавирус в мире: главное на утро 15 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:20 по московскому времени 15 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 000 065 человек. Зафиксировано 126 754 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 597 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 614 246 человек. Далее идут — Испания (174 060), Италия (162 488), Франция (143 303) и Германия (132 210).

По числу погибших первое место занимают США — 26 064 человека. В тройку самых неблагополучных стран входят также Италия (21 067) и Испания (18 255).

— Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 миллиона человек.

— Президент США Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают финансирование ВОЗ:

— Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ, пока проводится оценка ее роли в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса, — заявил Трамп.

— Мэр Нью-Йорка сообщил о росте числа пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких.

— В Италии впервые за месяц зафиксировано менее 3 тысяч случае заражения коронавирусом за сутки.

— Минфин Франции ожидает падения экономики в стране на 8 процентов.

— В Грузии продлят режим чрезвычайного положения до 10 мая

— В Иране впервые почти за месяц скончалось менее 100 человек за сутки

— Индия намерена в ближайшее время начать смягчение ограничительных мер в стране.

— В Австрии начали открываться магазины. С 14 апреля власти страны разрешили начать работать непродуктовым магазинам и сервисам, площадь которых не более 400 квадратных метров. Обязательное условие — чтобы на одного посетителя было не менее 20 квадратных метров площади. Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок заявила, что возобновление работы всех магазинов будет постепенным.