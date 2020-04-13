Коронавирус в мире: главное на утро 13 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:20 по московскому времени 13 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

По числу погибших первое место занимают США — 22 115 человек. В тройку самых неблагополучных стран входят также Италия (19 899) и Испания (17 209).

— Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели — скончался 431 зараженный. Это наименьшая цифра с 19 марта, когда за сутки скончались 427 человек, после этого динамика роста летальных исходов ускорилась.

— Зарплата руководства и чиновников Эквадора будет сокращена вдвое на фоне ситуации с коронавирусом в стране.

— Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе видеообращения к гражданам заявил, что надеется 10 мая отменить режим ЧС и постепенно снять карантинные меры.

— . Британский премьер Борис Джонсон выписан из больницы, куда попал из-за COVID-19, сейчас находится в загородной резиденции.

— Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

— Гонконгские ученые пришли к выводу, что COVID-19 может продуцировать в три раза большее количество патогенов, чем штамм вируса, вызвавшего вспышку пневмонии SARS, при этом новый коронавирус лучше «прячется».

— Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами.

Медики подчеркнули, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать эффективные противовирусные препараты.