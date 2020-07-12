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Коронавирус в мире: главное на утро 12 июля

09:40
Коронавирус.
Коронавирус.
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В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 12 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 12 847 293. Зафиксировано 567 734 летальных исходов, вылечились 7 483 287 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 355 646 человек. Далее идут Бразилия (1 840 812), Индия (850 358), Россия (720 547) и Перу (322 710).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (137 403), Бразилия (71 492), Великобритания (44 798), Италия (34 945) и Мексика (34 730).

— Власти Ирана хотят запретить свадьбы и похороны из-за коронавируса.

— Коронавирус обнаружили у двух российских моряков в Шанхае.

— Американские ученые установили, что коронавирус можно установить по голосу.

— В России провели свыше 23 миллионов тестов на COVID-19.

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