Коронавирус в мире: главное на утро 11 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 11 мая, общее число зараженных в мире достигло 4 181 146 человек. Зафиксировано 283 868 летальный исход, вылечились 1 493 448 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 367 638 человек. Далее идут — Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (219 070) и Россия (209 688).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (80 787), Великобритания (31 855), Италия (30 560), Испания (26 621) и Франция (26 380).

— Один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема на юге западноафриканской Ганы.

— Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину.

— Находящиеся в карантине из-за коронавируса жители Британии смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках, но при соблюдении мер социального дистанцирования.

— Рестораны и гостиницы не откроются в Великобритании раньше июля. Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы, заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

— Район Дусинху города Ухань, где за последние сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, вновь признали зоной со средним уровнем угрозы.

— Госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что парижский аэропорт Орли могут открыть в конце июня, если наладится ситуация в сфере здравоохранения.