Коронавирус в мире: главное на утро 10 мая

По данным Worldometers на 9.00 по московскому времени 10 мая, общее число зараженных в мире достигло 4 101 974 человек. Зафиксировано 280 451 летальный исход, вылечились 1 441 866 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 347 309 человек. Далее идут — Испания (262 783), Италия (218 268), Великобритания (215 260) и Россия (198 676).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (80 037), Великобритания (31 587), Италия (30 395), Испания (26 478) и Франция (26 310).

— Число погибших от коронавируса в Бразилии превысило 10 тысяч, за сутки скончались 730 человек, парламент страны объявил трехдневный траур.

— Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Новая дата голосования, как и многие юридические моменты, пока не ясны. Известно лишь то, что нового главу государства жители Польши будут выбирать заочным способом — по почте.

— Парламент Франции принял в субботу законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом..

— Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который способен определять, заражен ли человек коронавирусом, за считанные минуты.

— Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи изолировались из-за контакта с зараженными новым типом коронавируса.

— Британские дипломаты во всех странах мира организовали виртуальный марафон для сбора средств национальной системе здравоохранения NHS, подвергшейся сильной нагрузке из-за пандемии коронавируса.

— Эстония стала единственной страной ЕС, куда почта США прекратила доставку посылок в связи с COVID-19.