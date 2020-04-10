Коронавирус в мире: главное на утро 10 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:20 по московскому времени 10 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 604 900 человек. Зафиксировано 95 738 летальных исходов от инфекции, вылечились 356 673 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 468 887 человек. Далее идут Испания (153 222), Италия (143 626), Германия (118 235) и Франция (117 749). После этой пятерки — Китай (81 907), Иран (66 220) и Великобритания (65 077).

— Министры финансов стран еврозоны договорились о запуске специального фонда для восстановления экономики стран ЕС, пострадавших от последствий распространения коронавируса.

Министры пояснили, что фонд создается с целью «подготовить и поддержать процесс восстановления, предоставлять финансирование из бюджета Евросоюза для программ, нацеленных на запуск экономики в соответствии с европейскими приоритетами и для обеспечения солидарности с наиболее пострадавшими государствами».

— Британский премьер-министр Борис Джонсон, заболевший COVID-19, может вернуться к исполнению обязанностей только через месяц. В четверг вечером офис премьера сообщил, что Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Отмечалось, что он находится в «отличном настроении».

Полное восстановление премьера займет не менее месяца, и даже после этого его возвращение к своим обязанностям будет носить постепенный характер.

— Правительство Эстонии намерено провести массовое тестирование населения на коронавирус, начав с серьезно пострадавшего от пандемии COVID-19 острова Сааремаа, а затем и по всей стране.

— Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продлил на неопределенный срок действующие в стране ограничения в передвижении граждан, связанные с распространением коронавируса COVID-19.

— Президент ЮАР Сирил Рамафоса продлил на две недели режим общенационального карантина, объявленного в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— Президент Нигерии Мохаммаду Бухари помиловал 2,6 тысячи заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы и замедлить распространение коронавируса.

— Партия из трех миллионов медицинских масок, закупленная Бельгией, оказалась непригодной для использования. Речь идет о масках FFP2, которые используются в больницах и должны обладать высокими защитными характеристиками. Однако на них не было соответствующих маркировок, и лабораторные испытания также доказали их непригодность.