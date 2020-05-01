Коронавирус в мире: главное на утро 1 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 1 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 308 548 человек. Зафиксировано 234 112 летальных исходов, 1 042 953 человека выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 095 210 человек), далее следуют Испания (239 639), Италия (205 643), Великобритания (171 253) и Франция (167 178).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (63 861), Италия (27 966), Великобритания (26 771), Испания (24 543) и Франция (24 376).

— Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском городе Ухань. Также Трамп заявил, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого.

— Суд в Бразилии постановил, что президент страны Жаир Болсонару должен в течение 48 часов обнародовать результаты пройденных им тестов на коронавирус.

— Ряд стран Латинской Америки принял решение о переводе под домашний арест либо об освобождении ряда заключенных. Речь не идет об осужденных за особо тяжкие преступления. Одновременно во многих тюрьмах (в Перу, Чили, Аргентине, Колумбии) выявлены случаи заболевания коронавирусом, ряд чиновников высказывали опасения, что освобождение преступников может привести к новым случаям заражения.

— Президент островного государства Коморы в Восточной Африке Азали Ассумани сообщил о первом выявленном случае заражения новым типом коронавируса в стране.

— Минздрав Филиппин сообщил о выздоровлении от COVID-19 ребенка, который поправился через 16 дней после рождения.