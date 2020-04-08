Коронавирус в мире 8 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 8 апреля в мире зарегистрированы 1 431 973 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 184 странах/регионах. Зафиксированы 82 085 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 302 209 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 400 540 человек. Далее идут Испания (141 942), Италия (135 586), Франция (109 069) и Германия (107 663). После этой пятерки — Китай (81 802), Иран (62 589) и Великобритания (55 242).

Франция во вторник стала четвертой страной мира, в которой зафиксированы более 10 тысяч смертей из-за COVID-19 — 10 328. Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (17 127), Испании (14 045) и США (12 857). Далее идут Франция, Великобритания (6 159), Иран (3 872) и Китай (3 333).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 279), далее идут Испания (43 208), Германия (36 081), Иран (27 039), Италия (24 392), США (21 711) и Франция (19 337).

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, всего в России зарегистрированы 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.