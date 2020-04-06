Коронавирус в мире 6 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 6 апреля в мире зарегистрированы 1 274 923 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 183 странах/регионах. Зафиксированы 69 749 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 260 484 человека выздоровели, информирует CSSE.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (337 620), Испании (131 646), Италии (128 948) и Германии (100 123). Далее идут Франция (93 780), Китай (82 626) и Иран (58 226).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (15 887), Испании (12 641), США (9643) и Франции (8 078). Далее идут Великобритания (4 934) и Иран (3 603).

Больше всего выздоровевших — в Китае (77 216), далее идут Испания (38 080), Германия (28 700), Италия (21 815), Иран (19 736), США (17 530) и Франция (16 354).