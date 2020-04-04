Коронавирус в мире 4 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 4 апреля в мире зарегистрировано 1 099 603 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 181 стране/регионе. Зафиксированы 59 193 смерти, 228 938 человек выздоровели, информирует Worldometer.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (277 475), Италии (119 827) и Испании (119 199). Далее идут Германия (91 159), Китай (81 639), Франция (64 338) и Иран (53 183).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (14 681), Испании (11 198) и США (7 405). Далее идут Франция (6 507), Великобритания (3 605 из 38 168 зафиксированых случая заболевания), Китай (3 326) и Иран (3 294).

Больше всего выздоровевших — в Китае (76 755), далее идут Испания (30 513), Германия (24 575), Италия (19 758), Иран (17 935) и Франция (14 008).

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Ситуация с распространением COVID-19 повлияла на многие спортивные соревнования во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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