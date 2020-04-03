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Коронавирус в мире, 3 апреля: сколько заболело и вылечилось

08:22
Число зараженных коронавирусом достигло 1 016 150 человек. Фото AFP
Число зараженных коронавирусом достигло 1 016 150 человек. Фото AFP
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Пандемия новой коронавирусной инфекции в мире продолжается. По последним данным Worldometers, по состоянию на утро 3 апреля в общей сложности зафиксировано 1 016 150 случев заражения коронавирусом в мире. Число новых случаев — 1207.

Вылечились от коронавируса 212 995 человек, умерли — 53 231.

Наибольшее количество заразившихся — в США (245 341), Италии (115 242) и Испании (112 065). Наибольшее количество смертей — в Италии (13 915), Испании (10 348) и США (6 095). Больше всего выздоровевших — в Китае (76 571), Испании (26 743) и Германии (22 440).

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