Коронавирус в мире, 3 апреля: сколько заболело и вылечилось

Пандемия новой коронавирусной инфекции в мире продолжается. По последним данным Worldometers, по состоянию на утро 3 апреля в общей сложности зафиксировано 1 016 150 случев заражения коронавирусом в мире. Число новых случаев — 1207.

Вылечились от коронавируса 212 995 человек, умерли — 53 231.

Наибольшее количество заразившихся — в США (245 341), Италии (115 242) и Испании (112 065). Наибольшее количество смертей — в Италии (13 915), Испании (10 348) и США (6 095). Больше всего выздоровевших — в Китае (76 571), Испании (26 743) и Германии (22 440).