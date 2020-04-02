Коронавирус в мире, 2 апреля: сколько заболело и вылечилось за сутки

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По последним данным Worldometers, на утро 2 апреля в мире зафиксировано в общей сложности 936 670 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 203 странах. Всего выздоровело 194 599 человек, зарегистрировано 47 259 летальных исходов.

За последние сутки зафиксировано еще 76 872 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заразившихся за сутки — в США (26 473), Испании (8 195) и Германии (6 173).

Наибольшее количество заразившихся за все время было зафиксировано в США (215 344), Италии (110 574) и Испании (104 118). Больше всего выздоровевших — в Китае (76 238), Испании (22 647) и Германии (18 700).

Наибольшее количество смертей от коронавируса — в Италии (13 155), Испании (9 387) и США (5 112).