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Коронавирус в мире, 2 апреля: сколько заболело и вылечилось за сутки

09:40
В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Фото AFP
В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Фото AFP
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В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По последним данным Worldometers, на утро 2 апреля в мире зафиксировано в общей сложности 936 670 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 203 странах. Всего выздоровело 194 599 человек, зарегистрировано 47 259 летальных исходов.

За последние сутки зафиксировано еще 76 872 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заразившихся за сутки — в США (26 473), Испании (8 195) и Германии (6 173).

Наибольшее количество заразившихся за все время было зафиксировано в США (215 344), Италии (110 574) и Испании (104 118). Больше всего выздоровевших — в Китае (76 238), Испании (22 647) и Германии (18 700).

Наибольшее количество смертей от коронавируса — в Италии (13 155), Испании (9 387) и США (5 112).

Дополнительная информация:

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

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