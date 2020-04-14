Коронавирус в мире 14 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 14 апреля, в мире зарегистрированы 1 920 985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 119 686 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 453 145 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (582 580 человек). Далее идут Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (137 877) и Германия (130 072). После этой пятерки — Великобритания (89 571), Китай (83 302), Иран (73 303) и Турция (61 049).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (23 622), Италии (20 465), Испании (17 756), Франции (14 967) и Великобритания (11 329). Далее идут Иран (4 585), Бельгия (3 903) и Китай (3 345).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (78 148). Далее идут Испания (64 727), Германия (64 300), Иран (45 983), США (44 261), Италия (35 435), Франция (28 001) и Швейцария (13 700).

По данным Роспотребнадзора на день 13 апреля, в России зарегистрированы 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.