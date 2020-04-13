Коронавирус в мире 13 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 13 апреля, в мире зарегистрированы 1 850 527 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 114 245 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 430 455 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (557 300 человек). Далее идут Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (133 670) и Германия (127 854). После этой пятерки — Великобритания (85 208), Китай (83 135) и Иран (71 686).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (22 108), Италии (19 899), Испании (17 209) и Франции (14 393). Далее идут Великобритания (10 612), Иран (4 744), Бельгия (3 600) и Китай (3 343).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 956). Далее идут Испания (62 391), Германия (60 300), Иран (43 894), США (41 759), Италия (34 211), Франция (27 469) и Швейцария (12 700).

По данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, всего в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены. В их числе — чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио (запланированы через год, почти в те же сроки), чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию (отменены), а также турнир UFC 249 с боем Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон (не состоится 18 апреля).