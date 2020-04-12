Коронавирус в мире 12 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 776 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 804 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 402 903 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (529 740 человек). Далее идут Испания (163 027), Италия (152 271), Франция (130 730) и Германия (125 452). После этой пятерки — Китай (83 014), Великобритания (79 883) и Иран (70 029).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (20 602), Италии (19 468), Испании (16 606). Далее идут Франция (13 832), Великобритания (9 875), Иран (4 357) и Бельгия (3 346).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 877), далее идут Испания (59 109), Германия (57 400), Иран (41 947), Италия (32 534), США (31 988) и Франция (26 671).

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, всего в России зарегистрированы 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.