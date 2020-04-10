Коронавирус в мире 10 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 468 887 человек. Далее идут Испания (153 222), Италия (143 626), Германия (118 235) и Франция (117 749). После этой пятерки — Китай (81 907), Иран (66 220) и Великобритания (65 077).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (18 279), США (16 697) и Испании (15 447). Далее идут Франция (12 210), Великобритания (7 978), Иран (4 110) и Китай (3 336).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 455), далее идут Германия (52 407), Испания (52 165), Иран (32 309), Италия (28 470), США (25 928) и Франция (23 206).

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется