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В Испании от коронавируса погибло 10 тысяч человек

16:43
Улицы Испании. Фото AFP
Улицы Испании. Фото AFP
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В Испании из-за пандемии коронавируса погибло свыше 10 тысяч человек, сообщает Университет Джона Хопкинса.

На данный момент количество погибших в Испании составляет 10 003 человека. В соседней Италии погибло 13 155 человек.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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