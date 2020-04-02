В Испании от коронавируса погибло 10 тысяч человек

В Испании из-за пандемии коронавируса погибло свыше 10 тысяч человек, сообщает Университет Джона Хопкинса.

На данный момент количество погибших в Испании составляет 10 003 человека. В соседней Италии погибло 13 155 человек.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.