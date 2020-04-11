Врач и телеведущий Александр Мясников отметил низкую смертность от коронавируса в России. Доктор назвал показатели «русским чудом».

«В кои-то веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит, и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость — посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про «Русское»: а ведь в Германии 2800 умерших на 82 миллиона населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 миллионов. При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии», — написал Мясников в Telegram-канале. — Я не буду сейчас иронизировать над системой здравоохранения США и Европы (стран, тратящих на медицину немыслимые для нас деньги), которая буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжелых случаев. В мире за день умирает 160-180 тысяч человек. Небольшого, но не ожидаемого.

Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них.

Дай Бог и нам не придется всеми этими преимуществами воспользоваться, лучше уж мы пока будем оказывать помощь им. Вот что мы не должны делать- это расслабляться. Врачи могут лечить, но не остановить распространение болезни. Остановить можем только мы сами, принимая все меры, чтобы не заражать друг друга".

По последним данным, в мире зафиксированы 1 722 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 775 человек, выздоровело — 389 292. По данным Worldometers, в Беларуси — 2 226 зараженных вирусом и 23 летальных исхода при 172 выздоровевших.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 760 853 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 644 человека, выздоровело — 395 647.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.