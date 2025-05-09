Конфликт Индии и Пакистана срывает национальные чемпионаты по крикету

Матчи одного из самых престижных национальных турниров по крикету — индийской премьер-лиги — приостановлены в связи с вооруженным конфликтом между Индией и Пакистаном.

По той же причине сезон в пакистанской суперлиге будет доигрываться в ОАЭ. Все это было сделано в связи с логистическими проблемами, с которыми команды столкнулись из-за частично нарушенных транспортных коммуникаций на фоне взаимных ударов армий двух соседних держав. Кроме того игроки, особенно легионеры из Великобритании, высказывают большое беспокойство по поводу своей безопасности.

Вооруженное противостояние Индии и Пакистана началось после теракта, который произошел в спорном штате Кашмир. 22 апреля представители исламские радикалы напали на группу туристов и убили 26 человек — якобы как иноверцев, за их принадлежность к индуизму. Индия обвинила в случившемся Пакистан, и 6 мая нанесла по территории этой страны ряд ударов при помощи ракет, авиации и беспилотников. Пакистанская армия предприняла ответные действия. В результате ситуация в регионе резко обострилась.