«Коммерсант»: в Москве введут масочный режим
16:59
Власти Москвы рассматривают возможность со следующей недели ввести обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, сообщает «Коммерсант».
Это также касается посещение больниц, магазинов, аптек и проезд в общественном транспорте. Масочный режим уже введен в Подмосковье и ряде других регионов.
Собеседник издания считает, что масочный режим может продлиться до двух месяцев.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 756 104 человек. Зафиксировано 259 406 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 258 360 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 165 929 человек, 21 327 выздоровело, 1 537 умерло.
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