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«Коммерсант»: в Москве введут масочный режим

16:59
Коронавирус в Москве. Фото "СЭ"
Коронавирус в Москве. Фото "СЭ"
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Власти Москвы рассматривают возможность со следующей недели ввести обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, сообщает «Коммерсант».

Это также касается посещение больниц, магазинов, аптек и проезд в общественном транспорте. Масочный режим уже введен в Подмосковье и ряде других регионов.

Собеседник издания считает, что масочный режим может продлиться до двух месяцев.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 756 104 человек. Зафиксировано 259 406 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 258 360 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 165 929 человек, 21 327 выздоровело, 1 537 умерло.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4337128

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