Губерниев: «Возможно, наши федерации не чувствуют, что CAS сейчас пойдет навстречу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с подачей исков от российских федераций в Спортивных арбитражный суд (CAS) в связи с отстранением россиян от международных соревнований. Пока из всех российских спортивных федераций иск направил только РФС.

«Возможно, наши федерации не чувствуют, что CAS сейчас пойдет нам навстречу. Может быть, просто собираем какие-то силы, знания и советуемся, что и как делать. Ситуация очень тревожная. С одной стороны, наших спортсменов демонстративно отовсюду убирают, тот же Rosignol отказывается от контракта с Большуновым. С другой стороны, мы видим, как совершенно спокойно играют наши хоккеисты в НХЛ или тот же Миранчук в футболе. Такой подход, мягко говоря, двойной. Надеюсь, люди, которые взяли паузу в плане исков, знают, что они делают, чтобы собрать всю доказательную и документальную базу для уверенного выступления в суде», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 11 марта, глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал «СЭ», что подготовкой общего иска спортивных федераций занимается Олимпийский комитет России.