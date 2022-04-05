«Бедная Тамара. За что?» Губерниев раскритиковал исключение Тансыккужиной из мирового рейтинга

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал исключение российской шашистки Тамары Тансыккужиной из мирового рейтинга.

«Ощущение, что они соревнуются друг с другом! И я еще раз скажу, что это очень странное соревнование. В Вашингтоне, в команде «Кэпиталз» играет человек, состоящий в Putin Team. А они даже разгворов не ведут. Овечкин — это бренд. А те, кто послабее с точки зрения охвата, они их выкидывают. Норвежцы же за, чтобы выкинуть Большунова. Видимо, они хотят все подряд выигрывать, а Саша им сильно мешает.

Еще раз, эти разговоры в пользу бедных. Вы все молчите в отношении большой плеяды наших хоккеистов, борцов UFC, футболистов, которые играют в Европе. Вот бедная Тамара, они ее исключили. За что? Это чудовищная дискриминация. Если вы такие принципиальные, то позвоните в Вашингтон. А где деньги, приницапиальность заканчивается», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 5 апреля, Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга. Сама спортсменка рассказала подробнее об этом «СЭ».