Губерниев о форуме «Россия — спортивная держава»: «Мы здесь, чтобы решения трансформировать в дела»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался о форуме «Россия — спортивная держава».

«Символично, что все проходит в Башкирии. Мощнейшая спортивная республика с особым вниманием к спорту. Где, как ни здесь, говорить о проблемах и идти вперед. Наша задача в нынешних условиях не только выживать, но и становиться сильнее. Российский спорт сталкивается с труднейшими вызовами. Но мы здесь для того, чтобы все решения трансформировались в дела. Например, открыли комплекс фехтования. Счастливые глаза детей — это самое главное», — сказал Губерниев «СЭ».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы. В нем состоится пленарное заседание, Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и будет работать деловая программа.