Комитет Госдумы рекомендовал Минспорту РФ усилить контроль за соблюдением этики

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал министерству спорта России усилить контроль за соблюдением профессиональных этических норм спортсменами, тренерами и другими работниками в области физической культуры и спорта.

Соответствующее решение было принято на совещании на тему «Профессиональная спортивная этика: опыт и анализ применения действующих правил, проблемы и пути их решения».

Министерству просвещения было рекомендовано усилить работу по организации воспитательного процесса в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

«Наблюдая за скандалами во время открытия олимпиады в Париже, мы понимаем, что наша страна в состоянии предложить всему миру свой формат проведения спортивных мероприятий. Мы можем и финансировать, и организовывать, способны проводить самые сложные мероприятия на высочайшем уровне», — приводит РИА Новости слова вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных моментов» на шоу в Париже.