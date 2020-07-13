Команда НФЛ из Вашингтона откажется от названия «Краснокожие»

Команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Редскинс» сменит название и логотип, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее название команды Redskins (Краснокожие) поддверглось критике со стороны общественности, журналистов и спонсоров — многие считают его оскорбительными по отношению к индейцам. Владелец клуба Дэниэл Снайдер сначала отказался сменить название и лого, но после давление со стороны основного спонсора пошел на уступки.

Клуб проведет тщательный анализ поназванию клуба.