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Команда НФЛ из Вашингтона откажется от названия «Краснокожие»

13 июля 2020, 16:45
Форма и лого «Вашингтон Редскинс». Фото Reuters
Форма и лого «Вашингтон Редскинс». Фото Reuters

Команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Редскинс» сменит название и логотип, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее название команды Redskins (Краснокожие) поддверглось критике со стороны общественности, журналистов и спонсоров — многие считают его оскорбительными по отношению к индейцам. Владелец клуба Дэниэл Снайдер сначала отказался сменить название и лого, но после давление со стороны основного спонсора пошел на уступки.

Клуб проведет тщательный анализ поназванию клуба.

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