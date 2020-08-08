Команда летних видов спорта во главе с Поздняковым выиграла гала-матч у «зимников»

В традиционном футбольном гала-матче, проводимом в рамках Олимпийского дня, сборная представителей летних видов спорта обыграла коллег из зимних дисциплин со счетом 5:4.

На поле главной арены «Лужников» в составах команд вышли такие известные спортсмены, как бывшие футболисты сборной России Дмитрий Булыкин и Андрей Каряка, конькобежцы Алексей Есин и Сергей Грязцов, биатлонист Юрий Кошкаров, фигурист Федор Климов, пловец Евгений Коротышкин, лыжник Александр Легков, дзюдоист Александр Михайлин, гимнаст Никита Нагорный. Также на поле можно было увидеть ветерана Евгения Ловчева.

А также под номером 1 в команде летних видов спорта играл нынешний глава ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков. «Поздравляю всех с празником! Желаю всем участникам матча пройти его без травм, и пусть победит сильнейший!» — сказал он перед началом игры.

Но главным героем встречи стал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, оформивший покер.

— Да, у меня сегодня все получалось, — сказал Борзаковский. — Но в целом хорошо сработала команда. Поздравляю всех с Олимпийским днем и Днем физкультурника — в такой праздник грех было не поиграть. Поэтому мы все, включая руководителей ОКР и Минспорта, вышли на поле. Кстати, именно на поле «Лужников» я вышел впервые — оно в идеальном состоянии, очень приятно играть.

— Кого выделите в команде?

— Дмитрия Булыкина, Андрея Каряку. Станислава Позднякова — у него не все получалось, но он очень старался, отдавал опасные передачи. Мы все сегодня выложились. В футбол играю со школы, и не забрасывал его, хотя основным видом спорта выбрал легкую атлетику. Часто выступаю в любительских турнирах, стараюсь играть, когда есть время — по вечерам, после работы.

— Седьмой номер — в честь Криштиану Роналду?

— На самом деле, я его специально не просил, так распределили организаторы. Кстати, в Раменском, где я живу, на ЧМ-2018 базировалась сборная Португалии, но тогда я был занят своей работой, они — своей, и с Криштиану мы не пересеклись. (Антон Бабошин)