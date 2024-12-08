Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 11:52

Колумнист «СЭ» Илья Казаков получил премию РАСК за вклад в развитие российского спорта

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны имена обладателей специальных призов от Российской Ассоциации Спортивных Комментаторов (РАСК).

Премию «Чемпион» за значительный вклад в развитие российского спорта получил продюсер и сценарист фильма «Федя. Народный футболист», колумнист «СЭ» Илья Казаков.

Также специальные премии РАСК за заслуги в области спортивной журналистики вручили Геннадию Орлову и Сергею Микулику.

Фильм «Федя. Народный футболист» о Черенкове вышел в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Илья Казаков
Читайте также
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Украинские СМИ сообщили о попытках отговорить Залужного от участия в выборах
Путин наградил актрису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку с Россией
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алексей Миллер поздравил жителей Санкт-Петербурга с открытием самого большого катка в мире

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости