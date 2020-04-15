«Коллапс в метро. Полнейшие нарушения дистанции». Реакция москвичей на первый день пропускного режима

Сегодня, 15 апреля, в Москве и области стал действовать пропускной режим, связанный с пандемией коронавируса по всему миру. Теперь гражданам необходимо иметь при себе цифровой пропуск, для передвижения по городу на транспорте.

За прошедшие сутки было оформлено 3,2 миллиона пропусков, но по результатам первичных проверок аннулируют около 900 тысяч, которые содержат некорректные или недостоверные данные.

В первый день официальной работы пропускного режима в метро начались большие очереди из людей, а на подъезде в столицу — гигантские пробки из-за проверок пропусков. Граждане отреагировали негативно.

ed.khooman: «Первый день пропусков. Коллапс в метро. Полнейшие нарушения дистанции... Руководству «спасибо»! «Спасибо!» Так заразимся!»

gogov.ru: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»

«В Московском метро проверяют пропуска. Очередь на час минимум. Кажется сегодня на смену опоздаю» — пишет один из пользователей.