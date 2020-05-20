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Количество зараженных коронавирусом в России превысило 300 000 человек

10:55
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превзошло отметку в 300 000.

По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. По официальным данным, наибольшее количество зараженных — в Москве (152 306), Московской области (30 091), Санкт-Петербурге (11 795), Нижегородской области (7 209) и Республике Дагестан (3 643).

За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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