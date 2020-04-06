Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Количество смертей от коронавируса по всему миру превысило 70 тысяч

13:35
Количество смертей превысило 70 тысяч. Фото Reuters
Количество смертей превысило 70 тысяч. Фото Reuters
Теги:

По данным Worldometers 6 апреля число умерших по всему миру от коронавирусной инфекции превысило 70 тысяч. На 13.32 по московскому времени в мире от болезни скончались 70 319 человек.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где уже умерло 15 887 человек. В Испании скончались 13 055 человек, в США — 9 620.

На день 6 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 47 летальных исходов.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир