Владимир Путин проводит совещание по режиму нерабочих дней. И может выступить с обращением

В понедельник, 11 мая, Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил, что в ходе мероприятия будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая.

Не исключено, во время совещания Президент РФ сделает обращение к россиянам. Его в своем эфире покажут федеральные каналы. В частности, трансляция будет доступна на телеканале «Россия 24».

Режим нерабочих дней с сохранением заработной платы был введен в конце марта в качестве одной из мер борьбы с коронавирусом в России. Изначально таким периодом была объявлена неделя с 28 марта по 5 апреля. Затем режим был продлен до 30 апреля, а перед майскими праздниками — еще раз, теперь до 11 мая.

Напомним, 6 мая Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в связи с пандемией коронавируса. Также обсуждались предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации из трех основных этапов снятия ограничений. Решение об этом после 12 мая будет принимать глава региона, при ухудшении обстановки меры могут быть возобновлены.

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