Владимир Путин проведет совещание по снятию режима ограничений и может выступить с обращением

В среду, 6 мая, Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на сегодня у Президента РФ запланировано обсуждение вопросов реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, где также будут заслушаны рекомендации по дальнейшим действиям (возможно, речь идет о смягчении самоизоляционных мер).

Не исключено, что во время совещания Владимир Путин выступит с обращением.

Ориентировочное время начала мероприятия — после 14.00 (по Москве). Телеканалы и YouTube-каналы федеральных СМИ планируют его показ.

28 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Этот режим из-за пандемии коронавируса введен с 28 марта. В разных регионах введены определенные ограничения для остановки распространения коронавируса.

Также ранее стало известно, что Президент РФ может выступить с обращением в День Победы. Дмитрий Песков сообщил: ожидается, что 9 мая глава государства возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам.

В этом году Парад Победы был перенесен из-за пандемии коронавируса. 9 мая планируется воздушная часть парада, а также акция Бессмертный полк в режиме онлайн.