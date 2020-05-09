Владимир Путин выступит с обращением в День Победы: трансляция

Сегодня, 9 мая, в День Победы Президент России Владимир Путин обратится к россиянам.

Выступление главы государства запланировано на 10.00 (время московское). Обращение Президента в прямом эфире покажут федеральные телеканалы.

Видеоплеер Первого канала будет доступен на сайте телекомпании.

Ожидается, что после выступления Владимира Путина состоится воздушный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пролет самолетов и вертолетов над Красной площадью Москвы — единственная часть Парада Победы, которая не была перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вечером в Москве состоится масштабный салют, время его начала — 22.00. Акция «Бессмертный полк» в этом году 9 мая пройдет в режиме онлайн.