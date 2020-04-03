Когда мы вернемся к нормальной жизни после коронавируса? Отвечает эволюционный биолог

Эволюционный биолог, профессор «Сколтеха», доктор биологических наук Георгий Базыкин в эфире «СЭ» сообщил, как будет развиваться пандемия коронавируса.

— Нас всех изолировал новый представитель коронавирусов, — заявил Базыкин. — Это абсолютно новое, и по нему нет специалистов. Нет вакцины, и удивлюсь, если вакцина ее откроют быстрее, чем через 12-18 месяцев., поэтому придется соблюдать карантин на протяжении многих месяцев. Мы представляем, как вирусы такого рода распространяются по популяции. Если все будет очень плохо, то несдерживаемая вспышка произойдет быстро, погибнет много людей, и все быстро закончится. Если все будет очень хорошо, и получится инфицированных людей полностью изолировать на месяц, это позволит пандемию свести на нет, но не до конца. Придется бояться второй волны, пока не будет вакцины. Самый реалистичный сценарий — мы будем в самоизоляции несколько месяцев.

— Когда мы вернемся к реальной жизни?

— Точно небыстро, чем через два месяца, а дальше — как пойдет. Если удастся предотвратить распространение коронавируса. На ближайшее время, пока вакцины не будет, жизнь не будет прежней. В Ухане снимается карантин. При пробежках в парке и лесу, риск заразиться минимален. Основной риск — нажатие кнопки лифта. Насколько удастся вернуться большие мероприятия, не знаю. В Шанхае уже можно пойти в ночной клуб. С матчами со зрителями я бы точно повременил в любом месте земного шара. Тренировки у команд тоже невозможно сделать абсолютно безопасными. Я бы, скорее, поступил более осторожно. Жесткие меры изоляции в России введены вовремя, когда случаев очень мало. В ближайшие несколько недель я бы постарался минимизировать все контакты прямо сейчас.