Китайские специалисты высоко оценили принятые меры в Москве по борьбе с коронавирусом

Заместитель директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли высоко оценил меры, принятые Правительством РФ и Правительством Москвы по борьбе с коронавирусом.

14 апреля в Городской клинической больнице им. С.П.Боткина прошла встреча Клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы с делегацией медицинских экспертов из Китайской Народной Республики. В составе китайской делегации были врачи, которые имеют большой опыт работы в условиях эпидемии.

«В рамках международного обмена в Москве присутствует делегация эпидемиологов и врачей — инфекционистов из Китая, которые уже прошли свой этап борьбы с коронавирусной инфекцией и сейчас делятся с нашими врачами опытом относительно того, как следует разобщать людей, как выявлять и лечить заболевание. Коллеги из Китая уже несколько дней в Москве и провели ряд рабочих встреч в московских больницах. Мы надеемся, что их уникальный опыт и знания помогут нам в борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве», — приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой mosgorzdrav.ru.

«Мы высоко оцениваем меры, принятые как Правительством РФ, так и Правительством Москвы. Мы отмечаем, что столица заранее начала активно готовиться к возможному распространению в городе коронавирусной инфекции. В России сейчас сложилась ситуация, похожая на ту, что была в Китае. Мы предпринимали особые меры, и считаем, что успешно остановить распространение вируса поможет введение в городе строгих ограничительных мер», — отметил заместитель директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 948 643 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —121 846 человек, выздоровело — 460 541.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.