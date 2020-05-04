Китай обвинили в сокрытии информации о коронавирусе

Американская разведка обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса, сообщает AP.

Отмечается, что в докладе Министерства внутренней безопасности США говорится, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, но пытался скрыть это, отрицая начилие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных. Кроме того, в докладе сообщается, что в январе Китай воздержался от того, чтобы проинформировать Всемирную организацию здравоохранения о том, что коронавирус передается от человека к человеку, при этом расширив импорт масок для лица, перчаток и хирургических халатов.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 567 005 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 248 313 летальных исходов, вылечились 1 157 014 человек.