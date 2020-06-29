Казань примет зимние Специальные Олимпийские игры-2022

Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры-2022 пройдут в Казани, сообщили организаторы турнира.

Специальная Олимпиада проводится для спортсменов с умственными отклонениями. Ожидается, что в ней примут участие 2 тысячи спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран.

— Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране, — говорится в сообщении. — Они пройдут в столице Татарстана — Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд важнейших спортивных мероприятий: Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта, матчи чемпионата мира по футболу.