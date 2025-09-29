Казахстан и Киргизия отказались от проведения у себя IV Игр стран СНГ в 2027 году

Казахстан и Киргизия ответили отказом на предложение стать хозяевами IV Игр стран СНГ в 2027 году, сообщает ТАСС.

В ходе заседания Совета по физической культуре и спорту стран СНГ заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры Казахстана Аманбай Нурмуханбетов отметил, что в 2026 году страна примет несколько крупных спортивных мероприятий, в том числе «Игры будущего». Власти намерены сконцентироваться на этих турнирах.

Чрезвычайный и полномочный посол Киргизии в Азербайджане Максат Мамытканов, в свою очередь, сказал, что отказ связан с финансовыми соображениями.

«Проведение Всемирных игр кочевников и других крупномасштабных государственных соревнований влечет значительную нагрузку на республиканские и местные бюджеты в 2026 году. Спортивные объекты международного стандарта по целому ряду спортивных дисциплин отсутствуют в Кыргызстане либо находятся на стадии строительства», — цитирует дипломата ТАСС.

В итоге было рекомендовано другим государствам рассмотреть возможность проведения у себя IV Игр стран СНГ.

III Игры стран СНГ принимает Азербайджан. В программу вошли соревнования по 21 виду спорта, разыгрывают 505 комплектов медалей.

Первые Игры стран СНГ проводили в России в 2021 году, вторые — в августе 2023 года в Белоруссии.