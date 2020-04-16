«Карантин на позитиве». Виктория Лопырева выложила фото в ярком купальнике

Посол чемпионата мира-2018, телеведущая и Мисс России-2003 Виктория Лопырева выложила новый пост в Instagram.

— Лента полна высказываний: кто по чему скучает из «прошлой жизни», типа рестораны, шмотки, выходы в свет, — написала Лопырева в Instagram. — И кто чем займется, когда карантин закончится (очевидно не совсем понимая, что даже после официальной отмены ограничений, нам долго придется соблюдать меры предосторожности, так как в один день чуда точно не произойдет). Но я вот к чему: а давайте попробуем найти положительные моменты — уверена, у каждого из вас есть хоть один. И даже те, кому сразу придет в голову негатив или отрицание — выдыхайте и напишите мне хотя бы один плюс происходящего сейчас с вами. Верю в вас.