Канделаки рассказала, что Билан сделала за пять на «Матч ТВ»

Наталья Билан уходит с должности главного продюсера «Матч ТВ».

— Наталья Билан покидает «Матч ТВ», и я хочу сказать Наташе, с которой мы много лет работали вместе на разных проектах, несколько важных слов, — написала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки в своем Telegram-канале. — Все пять лет ты была одним из ключевых руководителей нашего канала и подтвердила свою высочайшую квалификацию в очень конкурентной профессии.

За пять лет ты организовала сотни студийных эфиров, прямых трансляций и спецпроектов. И переоценить твою роль в том, что «Матч ТВ» сейчас является уверенным лидером на рынке спортивных медиа, невозможно.

Я желаю тебе как можно больше новых масштабных проектов, в успехе которых не сомневаюсь. Ты делала и будешь делать наше телевидение лучше.