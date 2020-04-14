Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» при пандемии коронавируса

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила падение рейтингов канала в условиях пандемии коронавируса.

«Нравится слабоумие некоторых людей, которые решили, что все плохо только на «Матч ТВ», — цитирует Канделаки «РБК». — Конечно, Лиги чемпионов нет, мы не можем показать ничего — начиная от российского футбола, заканчивая всеми правами, которые у нас были. Программы собственного производства составляют только 30 процентов, мы продолжаем их показывать. Сейчас говорят, что реклама корректируется уже на 15 процентов, а значит на самом деле эта цифра составит 30 процентов. Бюджеты уже все корректируют на минус 20 процентов.. Однако на «Матч ТВ» никогда не было дорогостоящих шоу и программ, поэтому мы восстановимся быстрее всех, как только вернется спорт».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 980 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 011 человек, выздоровело — 465 792.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.