Какие международные соревнования не может принять Россия

Министерство спорта России в связи с угрозой распространения коронавируса приняло решение отменить все международные соревнования на территории страны до особого распоряжения. Таким образом, Россия не сможет провести сразу несколько крупных турниров.

Волейбол

21-22 апреля. Ответные матчи квалификационного раунда плей-офф мужского чемпионата России

21 апреля. Ответные матчи полуфинала женского чемпионата России

Гандбол

2 апреля. Старт плей-офф мужского чемпионата России

4 апреля. Старт плей-офф женского чемпионата России

Бокс

21 марта. Шоу Битва на Кавказе во Владикавказе (главный бой Чудинов — Чилемба)

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется