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Какие международные соревнования не может принять Россия

17:30
Министерство спорта РФ. Фото Instagram.
Министерство спорта РФ. Фото Instagram.
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Министерство спорта России в связи с угрозой распространения коронавируса приняло решение отменить все международные соревнования на территории страны до особого распоряжения. Таким образом, Россия не сможет провести сразу несколько крупных турниров.

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