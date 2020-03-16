Какие международные соревнования не может принять Россия
Министерство спорта России в связи с угрозой распространения коронавируса приняло решение отменить все международные соревнования на территории страны до особого распоряжения. Таким образом, Россия не сможет провести сразу несколько крупных турниров.
Волейбол
21-22 апреля. Ответные матчи квалификационного раунда плей-офф мужского чемпионата России
21 апреля. Ответные матчи полуфинала женского чемпионата России
Гандбол
2 апреля. Старт плей-офф мужского чемпионата России
4 апреля. Старт плей-офф женского чемпионата России
Бокс
21 марта. Шоу Битва на Кавказе во Владикавказе (главный бой Чудинов — Чилемба)
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется