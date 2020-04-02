Как правильно защищаться от коронавируса. Советы врача-инфекциониста

Главный врач-инфекционист Центрального административного округа Москвы Илья Акинфиев рассказал о том, как правильно защищаться от коронавируса.

— не пить противовирусные без назначения врача, это будет пустая трата денег, а то и опасно;

— лучше поможет здоровый образ жизни, физическая активность и комфортный сон;

— питание должно быть разнообразным и сбалансированным, несколько раз в день, для диеты и голодания не время;

— больше витаминов — и в таблетках, и в виде фруктов и овощей;

— банальная профилактика: часто и долго мыть руки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.