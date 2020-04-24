Как не впасть в депрессию на карантине? Расскажем! Практические советы психолога Гущина

В пятницу, 24 апреля, в 11.00 проведем для вас суперполезный эфир с психологом, доктором медицинских наук Вадимом Гущиным. Наш эксперт часто отвечает в «СЭ» на вопросы о спортивной психологии, но на этот раз поговорим о другом.

Вадим Гущин возглавляет лабораторию социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН, которая занимается проблемами изоляции. Разработал концепцию и методологию управления коммуникацией изолированных малых групп и был научным координатором нескольких российских и международных изоляционных экспериментов, в том числе проекта «Mars-500», который моделировал полет на Марс. Экипаж из пяти человек провел в закрытом модуле 520 дней.

— Как правильно взаимодействовать с близкими, чтобы после снятия карантина не побежать разводиться.

— Страх и тревоги по поводу настоящего и будущего — это нормально. Как ими управлять, чтобы не рождалась агрессия?

— Если вспышки агрессии все же бывают, как их безопасно гасить, чтобы не навредить себе и близким.

Обсудим эти и другие вопросы. Не пропустите!

Ведущая эфира — Мария Маркова