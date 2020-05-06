Как будут снимать ограничения в России. Три этапа отмены карантина

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений. Решение о снятии ограничений с 12 мая будет принимать глава региона, при ухудшении обстановки они могут быть возобновлены.

Как заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, в основе решений будет анализ трех типов данных: оценка темпа прироста (числа новых случаев COVID-19), свободный коечный фонд для госпитализации в регионе, показатель охвата тестированием.

Предлагается три этапа снятия ограничений:

1. Расширение перечня общественных мест, разрешенных к посещению, за счет занятий физкультурой на открытых спортплощадках. Откроются небольшие магазины и учреждения сферы услуг. Будут разрешены прогулки с детьми.

2. Разрешаются прогулки с членами семьи, при ограничении по числу посетителей открываются объекты сферы торговли и услуг большей площади, начинают работу образовательные организации — школы и сады.

3. На этом этапе начнут работу парки и скверы при соблюдении социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.