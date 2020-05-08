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К 9 мая над Москвой разгонят облака для авиационного парада

13:32
К 9 мая над Москвой разгонят облака для авиационного парада. Фото AFP
К 9 мая над Москвой разгонят облака для авиационного парада. Фото AFP
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Облака над Москвой разгонят к 9 мая для проведения авиапарада, сообщает РИА «Новости.

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков назвал это основным условием обеспечения безопасности полетов.

По решению президента РФ Владимира Путина парад Победы, намечавшийся на 9 мая, перенесли на более позднюю дату в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. В 47 городах России 9 мая пройдут воздушные показы. В авиационном параде в Москве будут участвовать 75 самолетов, в том числе истребители пятого поколения Су-57.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/

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